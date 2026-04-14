Sfregio al volto di un 44enne per affermare potenza clan due arresti
Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Caserta con l’accusa di aver aggredito un 44enne, sfregiandogli il volto in un episodio legato a una faida tra clan. Le forze dell’ordine hanno notificato le ordinanze di custodia cautelare, portando avanti le indagini per chiarire i dettagli dell’attacco. L’episodio si inserisce in un quadro di tensioni tra gruppi criminali nella zona.
Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri di Caserta hanno notificato due ordinanze di custodia cautelare in carcere a due esponenti già detenuti del clan camorristico Picca – Di Martino, accusati di aver aggredito con violenza un 44enne per riaffermare il controllo del territorio da parte della cosca. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due esponenti del clan Picca – Di Martino, attivo nei territori di Teverola, Carinaro e comuni limitrofi, avrebbero colpito al volto con un’arma da taglio il 44enne, che ha riportato uno sfregio permanente al viso.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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