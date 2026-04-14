Due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Caserta con l’accusa di aver aggredito un 44enne, sfregiandogli il volto in un episodio legato a una faida tra clan. Le forze dell’ordine hanno notificato le ordinanze di custodia cautelare, portando avanti le indagini per chiarire i dettagli dell’attacco. L’episodio si inserisce in un quadro di tensioni tra gruppi criminali nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri di Caserta hanno notificato due ordinanze di custodia cautelare in carcere a due esponenti già detenuti del clan camorristico Picca – Di Martino, accusati di aver aggredito con violenza un 44enne per riaffermare il controllo del territorio da parte della cosca. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due esponenti del clan Picca – Di Martino, attivo nei territori di Teverola, Carinaro e comuni limitrofi, avrebbero colpito al volto con un’arma da taglio il 44enne, che ha riportato uno sfregio permanente al viso.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sfregio al volto di un 44enne per affermare potenza clan, due arresti

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