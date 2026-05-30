Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono stati visti di nuovo insieme dopo aver partecipato insieme al Grande Fratello nel 2024, condotto da Alfonso Signorini. I due avevano iniziato una relazione all’interno della casa e ora sono stati fotografati mentre si incontrano nuovamente. La loro frequentazione è stata resa pubblica attraverso alcuni scatti pubblicati sui social, che mostrano un riavvicinamento tra i due.

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno fatto sognare il pubblico italiano nel 2024 quando iniziarono una storia d'amore all'interno della casa del Grande fratello, a quel tempo condotto da Alfonso Signorini, oggi lontano da Mediaset in seguito alle rivelazioni fatte da Fabrizio Corona. I Tommavi - così si fanno chiamare in rete - hanno avuto una storia per circa un anno prima di dividere le proprie strade nelle scorse settimane. In queste ore, Deianira Marzano ha lanciato un'indiscrezione in merito a Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. La nota esperta di gossip ha parlato di un presunto ritorno di fiamma per la coppia nata al Grande fratello dichiarando in questo modo: “Ragazze, vi devo dare una super notizia. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello, ritorno di fiamma tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi? L’indiscrezione

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Ritorno di fiamma tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi

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