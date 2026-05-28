Grande Fratello tornato il sereno tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi? La segnalazione
Nel Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono tornati a trascorrere del tempo insieme, dopo alcune tensioni precedenti. Secondo una segnalazione, i due avrebbero ricominciato a comunicare con maggiore serenità. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali, ma le immagini condivise sui social mostrano un atteggiamento più disteso tra i due concorrenti. La situazione sembra essere tornata a un clima più tranquillo, rispetto ai giorni passati.
Il Grande Fratello ha visto la nascita di numerose storie d'amore e tra queste vi è quella formata da Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi. La dottoressa romana e l'idraulico senese si erano conosciuti e innamorati nell'edizione del reality show andata in onda nel 2024. Una relazione durata per circa un anno fuori dalla Casa fino alla decisione di dividere le proprie strade a marzo 2026. In queste ore, i Tommavi - così si fanno chiamare dai fans - sono tornati prepotentemente alla ribalta per una segnalazione postata da Amedeo Venza sui social. Il noto esperto di gossip ha scritto: "Due ex si risentono dopo essersi mollati in maniera pessima", aggiungendo le iniziali di Mariavittoria e Tommaso. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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