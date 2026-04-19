Durante il Grande Fratello 2024, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono stati al centro dell’attenzione per la loro relazione, iniziata nel corso del reality show. La storia tra i due ha coinvolto il pubblico e ha ricevuto diverse attestazioni di supporto. Recentemente, è stata segnalata una rottura tra i due partecipanti, anche se i dettagli sulla situazione attuale non sono stati resi noti.

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono stati tra i protagonisti del Grande Fratello 2024. Nel corso del programma, la dottoressa romana e l'idraulico senese avevano iniziato una storia d'amore che aveva fatto sognare gli italiani. Una relazione che è finita alcune settimane per volere di lui secondo quanto riportato da alcune indiscrezione. In queste ore, i due ex concorrenti del Grande Fratello sono finiti al centro di una nuova segnalazione lanciata da Deianira Marzano. La nota esperta di gossip ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram con su scritto: "Domenica scorsa ha potuto prendere le sue ultime cose rimaste Roma ed ha preteso che gliele portasse un'altra persona perché lui ha confermato di non essere più innamorato e che non ha niente a che vedere con Mariavittoria.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello, rottura tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi: arriva una segnalazione

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