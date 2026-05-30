Lui e l’olandese hanno la stessa valutazione Dumfries potrebbe lasciare l’ Inter nel prossimo calciomercato estivo. C’è una clausola (2530 milioni), c’è soprattutto ancora il desiderio dell’olandese di trasferirsi in Premier. Che poi vorrebbe dire anche strappare l’ultimo grande contratto della propria carriera: 6-6,5 milioni di euro netti a stagione, rispetto ai 44,5 che percepisce adesso a Milano. (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it L’Inter è disposta pure ad accettare qualcosa meno della clausola, perché Dumfries è sì un calciatore importantissimo – in Italia, con la sua fisicità, fa davvero la differenza – ma allo stesso tempo ha 30 anni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Grande colpo Inter a centrocampo: rispunta lo scambio con Dumfries

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