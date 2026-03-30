Calciomercato Inter suggestione Locatelli a centrocampo | scambio tutt’altro che impossibile! Lo scenario

Nel calciomercato dell'Inter, si fa strada l'ipotesi di un possibile scambio tra Manuel Locatelli e Davide Frattesi. La trattativa potrebbe coinvolgere un trasferimento a titolo temporaneo o definitivo, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La discussione riguarda principalmente la possibilità di uno scambio tra i due centrocampisti, senza ulteriori dettagli sui termini dell'operazione.

di Alberto Petrosilli Calciomercato Inter, spunta la suggestione Manuel Locatelli a centrocampo: clamoroso scambio con Frattesi? Lo scenario. Le voci di un possibile asse di mercato tra Inter e Juventus tornano a infiammare l’ambiente nerazzurro proprio durante la sosta per le Nazionali. Mentre la squadra di Cristian Chivu difende il primato a 69 punti, un’immagine social ha riacceso i riflettori su uno scambio che avrebbe del clamoroso e che coinvolgerebbe due pilastri del centrocampo azzurro di Gattuso. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Calciomercato Inter, Frattesi-Locatelli: scambio clamoroso all’orizzonte?. Secondo l’editoriale di Enzo Bucchioni su TMW, tutto nasce da una foto “galeotta” scattata durante una serata di libertà concessa dal CT Gattuso. 🔗 Leggi su Internews24.com

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