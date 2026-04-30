Un alpinista è deceduto martedì 28 aprile dopo una caduta di 79 metri, avvenuta a causa di una rottura della corda durante un’escursione in montagna. La tragedia si è verificata davanti alla fidanzata dell’uomo, che era presente al momento dell’incidente. Gli esperti hanno analizzato l’attrezzatura e ritengono che il guasto possa essere stato causa della perdita di controllo durante la salita.

Un esperto alpinista Igor Andreoni Barbabella de Oliveira è morto, martedì 28 aprile, dopo essere precipitato per 79 metri a causa della rottura della corda. Il 40enne stava scalando la formazione rocciosa del Morro da Ponta Aguda in Brasile con la sua compagna, Luiza Nercessian, quando è precipitato e ha perso la vita. La coppia, come riporta il Daily Star, stava scalando l’imponente formazione rocciosa del Morro da Ponta Aguda, vicino alla città di Itatim, in Brasile, quando Igor è precipitato, morendo sul colpo. La coppia Stava affrontando un tratto tecnicamente impegnativo della parete verticale quando Igor ha perso l’equilibrio. La sua compagna lo avrebbe sentito gridare “afferrami, afferrami”, pochi istanti prima della caduta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Un alpinista muore davanti alla fidanzata dopo essere precipitato per 79 metri a causa della rottura della corda. Gli esperti valutano un guasto all’attrezzatura

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