E' morto il bimbo precipitato dalla finestra a Bologna

Un bimbo di circa un anno e mezzo è deceduto all'ospedale Maggiore di Bologna dopo essere precipitato giovedì sera da una finestra al secondo piano di un edificio situato in via Ada Negri, nel quartiere Pilastro. La vittima è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche e le autorità stanno indagando sull’accaduto. La famiglia del bambino si trova sotto choc per quanto accaduto.

AGI - È morto all'ospedale Maggiore di Bologna il bimbo di circa un anno e mezzo precipitato giovedì sera da una finestra al secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, nel quartiere Pilastro. Il piccolo, ricoverato in rianimazione in condizioni gravissime dopo un volo di circa sei metri sul cemento nel retro dell'edificio, non ce l'ha fatta nonostante i tentativi dei medici. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un incidente domestico: il bambino, Muhammad Salar H., di origine pakistana, si trovava in casa con la sorella di 11 anni e altri familiari adulti cui era stato affidato. Sarebbe salito su un letto accanto a una finestra aperta, arrampicandosi prima di cadere.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - E' morto il bimbo precipitato dalla finestra a Bologna Leggi anche: Bimbo caduto dalla finestra a Bologna: “Stava giocando con la sorellina, si è arrampicato ed è precipitato” Morto il bimbo di un anno e mezzo caduto dalla finestra del secondo piano a BolognaBologna, 11 aprile 2026 - Non ce l'ha fatta il piccolo precipitato dalla finestra del secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, al Pilastro.