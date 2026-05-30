Gran finale di stagione per "Domenica In". Domani in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma alle 14, andrà in onda la 37esima e ultima puntata dell'edizione numero 50 dello storico contenitore domenicale di Rai 1, condotto da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammuccari ed Enzo Miccio. L'apertura è dedicata a all'intervista con Catherine Louise Birmingham, conosciuta dal grande pubblico come la madre della "famiglia nel bosco". Protagonista di una storia che ha suscitato grande attenzione mediatica, e grande polemica politica, Birmingham presenterà il suo libro autobiografico "La mia verità", in uscita il prossimo 2 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gran finale per "Domenica In": domani va in onda l'intervista alla madre della famiglia del bosco

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

POOH in Concerto in onda 2025 - Live Venezia NOI AMICI PER SEMPRE 2024

Notizie e thread social correlati

Famiglia nel bosco, l’avvocato Pillon: “Domani in visita alla casa-famiglia di Vasto”Un avvocato ha comunicato che domani mattina alle 11 si recherà in visita alla casa-famiglia di Vasto.

Famiglia del bosco, Pillon: ‘Nessuno è ingestibile, famiglia di gran cuore’Un avvocato ha preso in carico la difesa dei coniugi coinvolti in una vicenda familiare nota come “famiglia del bosco”.

Temi più discussi: Downton Abbey - Il Gran Finale, il film stasera in prima tv su Sky Cinema; Roma si veste di rosa per il gran finale del Giro d’Italia; Semi famiglie, gran finale di iniziative fra Fiesole, Compiobbi e Montececeri; Downton Abbey, il gran finale stasera in TV: quando e dove vederlo.

Intervista alla madre della 'famiglia nel bosco' a Domenica In su Rai 1(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Gran finale per Domenica In che chiude la stagione 2025-2026. In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma domani alle 14, andrà in onda la 37ma e ultima puntata dell'edi ... msn.com

Domenica In, gran finale con Mara Venier: anticipazioni e ospiti dell'ultima puntataGran finale per Domenica In: domenica 31 maggio, dalle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, andrà in onda ... msn.com

La mia idea per il Grand Finale reddit

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Domenica 24 Maggio 2026 - Downton Abbey - Il gran finale x.com