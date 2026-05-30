Graduatorie concorso docenti PNRR3 si pubblica solo posizione e punteggio totale Il dettaglio nell’area riservata
Sono in fase di pubblicazione le graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria. Le graduatorie indicano solo la posizione e il punteggio totale. Il dettaglio completo è disponibile nell’area riservata. La pubblicazione riguarda esclusivamente queste informazioni, senza ulteriori dati sui candidati o sui criteri di valutazione.
Sono in corso di pubblicazione le graduatorie del concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria. Le graduatorie pubblicate sui siti degli Uffici Scolastici sono “mini”, ossia composte esclusivamente dei dati destinati alla pubblicazione: Quindi ad es. il punteggio totale e non quello analitico, distinto tra prova scritta, orale e titoli. La graduatoria completa, recante i dati ulteriori conoscibili dai partecipanti alla procedura è inserita invece nell’area riservata di Concorsi e procedure selettive. La graduatoria comprende: 3) Possono essere pubblicate online la graduatoria di merito, quella risultante dall’applicazione dei titoli sulla graduatoria di merito e quella finale sulla quale si applicano le riserve previste dal bando No. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
CONCORSO DOCENTI PNRR3: Normativa sull'Inclusione Scolastica in Italia. Ripasso Flash!
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