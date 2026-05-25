Concorso PNRR3 come visualizzare punteggio titoli Cosa vuol dire punteggio totale USR pari a zero?

Per il concorso PNRR3, sono in fase di valutazione i titoli dei candidati per le diverse classi di concorso. È possibile visualizzare il punteggio totale USR, che rappresenta il risultato complessivo delle valutazioni. Quando si legge “punteggio totale USR pari a zero”, significa che non sono stati attribuiti punti ai titoli presentati. La procedura riguarda i bandi pubblicati con i decreti n. 29392025 e n. 29382025, relativi alla scuola secondaria e all'infanzia e primaria.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria e DDG n. 29382025 per infanzia e primaria: è in corso per moltissime classi di concorso la valutazione dei titoli. Un piccolo chiarimento. Gli USR pubblicano l’avviso che a partire da una certa data è presentare sulla piattaforma Concorsi e procedure selettive la valutazione dei titoli per una determinata classe concorso. A chiarirlo l’USR Friuli Venezia Giulia “N.b.: qualora nella sezione “Riepilogo” dell’allegato Valutazione titoli il punteggio Totale USR sia pari a 0, il punteggio totale assegnato al candidato è quello attribuito dalla Commissione“. Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Concorso docenti PNRR3: la prova orale

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