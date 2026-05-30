Gracie Abrams ha annunciato il suo nuovo tour mondiale, chiamato Look at My Life Tour, che include due date in Italia. La cantante sarà in Italia per due concerti, anche se le date precise non sono state ancora comunicate. Il tour è previsto nel calendario internazionale e ha già suscitato grande interesse tra i fan italiani. Le date italiane rientrano nel percorso globale dell’artista, che si esibirà in diverse città nel mondo.

Gracie Abrams ha annunciato il suo nuovo tour mondiale, Look at My Life Tour, che la porterà anche in Italia con due concerti già molto attesi dai fan. Dopo la crescita internazionale degli ultimi anni e il successo del suo pop intimo e confessionale, la cantautrice americana, figlia del regista J.J. Abrams, si prepara a una nuova stagione live tra Nord America, Regno Unito ed Europa. Gli appuntamenti italiani arriveranno nella parte finale del tour e accompagneranno l’uscita del nuovo album Daughter From Hell, confermando il momento d’oro di una delle voci più seguite della sua generazione. Due date a Milano per Gracie Abrams. Il Look at My Life Tour partirà il 2 dicembre 2026 da Denver, in Colorado, e attraverserà Stati Uniti e Canada con 37 appuntamenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gracie Abrams, tour fenomenale: quando arriverà in Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gracie Abrams Live Red Rocks Full 4K

Notizie e thread social correlati

Gracie Abrams annuncia un nuovo singolo, intitolato “Hit the Wall”Un nuovo singolo di Gracie Abrams, intitolato “Hit the Wall”, è stato annunciato e sarà disponibile a breve.

Kirsten Dunst e Jesse Plemons, Paul Mescal e Gracie Abrams: le coppie sul red carpet degli Oscar 2026Anche quest'anno, la cerimonia degli Oscar ha visto sfilare sul red carpet diverse coppie di celebrity.

Si parla di: Gracie Abrams arriva live in Italia con The look at my life tour per due imperdibili date.

GRACIE ABRAMS due concerti all’Unipol Dome di Milano a maggio 2027 [info e Biglietti]Gracie Abrams arriva live in Italia con il suo The Look at My Life Tour per due appuntamenti all’Unipol Dome di Milano, domenica 23 maggio 2027 e lunedì 24 maggio 2027. I due concerti saranno ... newsic.it

Concerti Gracie Abrams: Info e Biglietti del Tour 2026/2027Concerti Gracie Abrams: di seguito trovi l'elenco di tutte le prossime date del Tour 2026/2027. Trova i biglietti per i concerti su Rockol.it. Nessun evento trovato. rockol.it