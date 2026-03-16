Anche quest'anno, la cerimonia degli Oscar ha visto sfilare sul red carpet diverse coppie di celebrity. Kirsten Dunst e Jesse Plemons, insieme a Paul Mescal e Gracie Abrams, hanno partecipato alla serata in compagnia dei loro partner. Le occasioni di incontro e di scambio di sguardi tra celebrità sono state al centro dell'attenzione durante la manifestazione. La serata ha anche mostrato numerosi abiti e look scelti da attori e musicisti presenti.

Anche quest'anno, la cerimonia degli Oscar è stata l'occasione per organizzare un appuntamento romantico per le star invitate (o nominate) +++dropcap Come ogni anno, gli ospiti e i candidati agli Oscar 2026 hanno approfittato dell'evento per trasformare la cerimonia in un'avventura. Tra i primi ad arrivare: Rose Byrne nominata nella categoria Miglior Attrice. La star di Damages è arrivata al braccio di Bobby Cannavale, suo compagno dal 2012. I due sono stati seguiti dal regista Spike Lee e sua moglie Tonya Lewis Lee. Il francese Alexandre Desplat, compositore delle musiche di Frankenstein, era accompagnato dalla moglie Dominique Lemonnier per festeggiare la sua dodicesima nomination. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kirsten Dunst e Jesse Plemons, Paul Mescal e Gracie Abrams: le coppie sul red carpet degli Oscar 2026

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