Gracie Abrams annuncia un nuovo singolo intitolato Hit the Wall

Un nuovo singolo di Gracie Abrams, intitolato “Hit the Wall”, è stato annunciato e sarà disponibile a breve. La cantante ha comunicato questa novità ai suoi fan, senza fornire una data precisa di uscita. L’annuncio è stato condiviso attraverso i suoi canali ufficiali, generando attesa tra il pubblico. Non sono stati ancora diffusi dettagli sul contenuto o sulla data di pubblicazione del brano.

Il nuovo singolo di Gracie Abrams si chiamerà Hit the Wall e, a quanto pare, i fan non dovranno attendere molto, prima di ascoltarlo. Il brano sarà pubblicato giovedì 14 maggio, come confermato dalla stessa cantautrice sui social media all’inizio del weekend. “Hit the Wall”, ha scritto su Instagram venerdì 1° maggio. “La mia nuova canzone uscirà ovunque il 14 maggio alle 17:00 PST. La amo con tutto il cuore. – DFH.”. L’annuncio è stato accompagnato dalla copertina del singolo, che la ritrae di fronte a delle fiamme ardenti. Le lingue di fuoco oscurano parzialmente l’artista, che appare perlopiù come una silhouette indistinta. Gracie Abrams: gli indizi sul suo nuovo progetto discografico.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Gracie Abrams annuncia un nuovo singolo, intitolato “Hit the Wall” Notizie correlate Il debutto ufficiale di Paul Mescal e Gracie Abrams, insieme sul carpet dei BAFTA 2026Nel corso della cerimonia dei BAFTA 2026, il film con protagonista Paul Mescal, Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao, ha vinto come Miglior... Kirsten Dunst e Jesse Plemons, Paul Mescal e Gracie Abrams: le coppie sul red carpet degli Oscar 2026Anche quest'anno, la cerimonia degli Oscar è stata l'occasione per organizzare un appuntamento romantico per le star invitate (o nominate) +++dropcap... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Il soft pixie è il taglio di tendenza della primavera: la guida su come gestire questa acconciatura. Gracie Abrams annuncia un nuovo singolo, intitolato Hit the WallIl nuovo singolo di Gracie Abrams si chiamerà Hit the Wall e, a quanto ... msn.com GRACIE ABRAMS in concerto a febbraio a Milano [Info e Biglietti]Gracie Abrams arriva in Italia con un unico appuntamento nel 2025, martedì 25 febbraio all’Alcatraz di Milano. L’artista ha pubblicato il suo attesissimo secondo album, The Secret of Us, che porta uno ... newsic.it