Gp d’Italia di MotoGp Fernandez vince la gara Sprint Bezzecchi resta leader del Mondiale

Raul Fernandez ha vinto la gara Sprint del GP d’Italia di MotoGP al Mugello, disputata sabato 30 maggio. Ha concluso davanti a Jorge Martin, pilota dell’Aprilia ufficiale, e a Fabio Di Giannantonio, della VR46. Bezzecchi, che aveva ottenuto la pole position, rimane leader del campionato mondiale. La gara si è svolta su un circuito di 23 giri. Fernandez ha tagliato il traguardo in prima posizione, seguito da Martin e Di Giannantonio.

Firenze, 30 maggio 2026 – Raul Fernandez vince la gara Sprint del Mugello. Oggi, sabato 30 maggio, il pilota dell’Aprilia Trackhouse ha conquistato la gara corta del Gp d’Italia, precedendo l’Aprilia ufficiale di Jorge Martin e la VR46 di Fabio Di Giannantonio. Soltanto quarto Marco Bezzecchi, leader del Mondiale e in pole position, ma autore di una partenza horror. Quinto posto per la Ducati di Marc Marquez, al rientro dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori negli ultimi due Gp, mentre la Gresini di Fermin Aldeguer chiude sesta precedendo la KTM di Pedro Acosta, che chiude la zona punti e precede di pochi centesimi l’altra Ducati di Pecco Bagnaia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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