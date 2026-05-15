Nelle ultime settimane si sono intensificati i confronti tra i rappresentanti del settore della Difesa e i membri del governo riguardo ai fondi europei destinati all’industria militare. Un nostro interlocutore ha riferito che un esponente del ministero ha ricevuto richieste di chiarimenti circa le risorse finanziarie provenienti dall’Unione Europea e come verranno allocate. Le discussioni riguardano principalmente la distribuzione dei fondi e le priorità di spesa, con particolare attenzione alla compatibilità tra investimenti in difesa e misure per il contenimento del caro energia.

Roma, 15 maggio 2026 – Dalle parti della Difesa il ‘sentiment’ è chiaro (anche se non basta): la coperta è stretta ma non vanno considerati “alternativi” gli interventi e gli investimenti per la difesa e quelli per il caro energia. Parte da questa premessa il ministro Guido Crosetto che, parlando con i giornalisti, non nasconde la sua apprensione: “Entro fine maggio bisognerebbe decidere se accedere al Safe oppure no”. Insomma, il tempo stringe ed è necessario “firmare i contratti”. Ma la premier Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non intendono correre, anzi. Nessuno sconfessa gli impegni presi in sede... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Investimenti nella Difesa, Crosetto pressa Giorgetti: “Mi risponda sui fondi Ue”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Fondi Ue per la difesa, perché c’è il braccio di ferro tra Crosetto e GiorgettiÈ un braccio di ferro sui fondi per la difesa messi sul piatto dall’ Unione europea quello che vede protagonisti in queste ore due ministri del...

Leggi anche: Foti: Italia all’avanguardia nella lotta alle frodi sui fondi Ue

#Crosetto sollecita #Giorgetti sul fondo #Safe per gli investimenti europei nella difesa: Ho scritto due volte, attendo risposta x.com

Difesa, Crosetto spinge sul piano Safe: decisione dell’Italia entro maggio. Ma c’è il nodo conti pubbliciIl ministro della Difesa pone un ultimatum temporale per l’adesione dell’Italia al programma europeo Safe. Mentre gli impegni parlamentari prevedono una crescita graduale della spesa militare, il nod ... milanofinanza.it

Guerra in Iran, Crosetto avverte: Servono più investimenti nella difesa, non farlo è irresponsabileIl ministro: La difesa oggi include anche cybersicurezza e guerra ibrida, e va rafforzata rapidamente in sinergia con Ue e Nato ... affaritaliani.it