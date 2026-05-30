Un'auto alimentata a diesel è andata a fuoco in Via Giuseppe Mazzini a Gorla Maggiore. L'incendio si è sviluppato vicino a case e siepi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento. La vettura è stata completamente distrutta dal rogo.

Un'auto alimentata a diesel ha preso fuoco in Via Giuseppe Mazzini, a Gorla Maggiore, in provincia di Varese. La vettura è stata avvolta dalle fiamme a pochissima distanza dalle abitazioni e dalle siepi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gorla Maggiore, auto prende fuoco vicino a case e siepi

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