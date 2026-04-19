La bombola prende fuoco e lui rimane ustionato | un ferito ricoverato al Maggiore

Oggi a mezzogiorno si è verificato un incidente in cui una persona è rimasta ustionata a causa di una bombola che ha preso fuoco. L'uomo è stato soccorso sul posto e successivamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente, che si è verificato durante un’attività domestica. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta.

Paura oggi all'ora di pranzo. Si è trattato di un incidente. Una persona è infatti rimasta ustionata a causa di una bombola che ha preso fuoco ed è stata ricoverata al Maggiore. E' successo nel campo del Montebello Calcio in via De Gasperi, L'uomo è rimasto ferito a una mano, mentre la bombola.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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