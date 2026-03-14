Margot Robbie ha sfoggiato diverse acconciature in occasione di eventi recenti, passando dagli chignon spaziali alle onde caramello, dalle treccine ispirate agli anni Settanta alle acconciature da bombshell. Ha anche indossato acconciature romantiche in un adattamento di Cime tempestose e ha mostrato un wob che ha attirato l’attenzione. La sua versatilità nei tagli e negli stili dimostra una costante attenzione ai dettagli.

Margot Robbie di recente ci ha lasciato a bocca aperta con un nuovo taglio di capelli, un wob con frangia con il quale l'attrice sembra aver preso le distanze dal suo personaggio in Cime Tempestose. Non è la prima volta però che opta per la lunghezza media: perché cambiare per lei è un gioco divertente e per noi ogni sua trasformazione è un'occasione per prendere spunto su acconciature e tagli di tendenza. Eccovi un recap +++dropcap Non abbiamo fatto in tempo a restare incantate dalla sua chioma romantica sfoggiata dentro e fuori lo schermo per il press tour di Cime Tempestose, che Margot Robbie ci ha stupito di nuovo con un colpo di testa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Goodhairday: Margot Robbie anche con la chioma sa essere sempre sul pezzo

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