Sul tour americano è la settimana prima del Memorial Tournament e questo significa che i migliori golfisti appartenenti al PGA Tour scenderanno in campo per il Charles Schwab Challenge, torneo che mette in palio 9,9 milioni di dollari di montepremi e 500 punti FedEx Cup. L’evento, fondato nel ’46 (80 anni fa), sarà un banco di prova per coloro i quali dovranno scendere in campo anche il prossimo week end sui fairway del complicato Muirfield Village Golf Club. Al Colonial Country Club di Forth Worth, in Texas, arriveranno, così molti volti importanti del panorama internazionale. Primo tra tutti lo svedese Ludvig Aberg, 6° in FedEx Cup list e 13° al mondo, che in stagione ha raccolto fino a questo momento 5 top 5 e una top 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, C’è il Charles Schwab Challenge ad attendere il PGA Tour. Aberg tra i favoriti

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