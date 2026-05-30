Un senatore degli Stati Uniti è stato inviato in India per incontrare il primo ministro locale. Il viaggio dura quattro giorni e mira a rafforzare i rapporti tra i due paesi. La visita si svolge in un momento di tensione tra le due nazioni, con l’obiettivo di mantenere una collaborazione strategica. Nessuno dei due governi ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sui risultati attesi dall’incontro.

Un viaggio di quattro giorni in India per ricucire i rapporti con il gigante asiatico, rilanciando una partnership altamente strategica in un momento delicatissimo. È questo l’obiettivo della trasferta di Marco Rubio, arrivato per la prima volta all’ombra del Taj Mahal con diverse proposte offerte a Narendra Modi. A partire dall’ energia, il grande (e forse unico) jolly che Washington spera di aver giocato al meglio nel tentativo di riattrarre Delhi nella propria orbita, come era, del resto, prima che Donald Trump scatenasse una guerra commerciale compromettendo le eccellenti relazioni bilaterali. L’India, che importa oltre l’80% del proprio fabbisogno energetico, ha risentito dei tumulti che hanno colpito lo Stretto di Hormuz, visto che quasi la metà delle sue importazioni petrolifere transitano attraverso questa rotta marittima. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Gli Usa hanno paura di perdere l’India: Trump invia Rubio da Modi

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