Il Segretario di Stato americano Marco Rubio è arrivato alla Farnesina per un incontro con il Ministro degli Esteri italiano. Poco dopo, si è svolto il bilaterale con la Premier. Al centro delle discussioni ci sono stati rapporti tra Stati Uniti e Unione Europea, con particolare attenzione al ruolo dell’Italia in ambito internazionale. L'incontro è stato seguito da un confronto tra le due parti, in un clima di confronto diretto e ufficiale.

Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio è arrivato alla Farnesina per l’incontro con il Ministro Tajani. In agenda, un confronto sui principali temi dell’agenda internazionale e il rafforzamento dei rapporti Italia-Usa. Lo si apprende da una nota della Farnesina. Al centro, la guerra in Iran, la crisi nello Stretto di Hormuz e le iniziative per la libertà di navigazione, il cessate il fuoco tra Libano e Israele e il disarmo di Hezbollah, il futuro post-Unifil, l’Ucraina e la transizione in Venezuela e a Cuba. Tajani e Rubio discuteranno anche di relazioni Ue-Usa, incluso il tema dei minerali critici. Nell'incontro bilaterale con il ministro...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Incontro Rubio-Tajani: "Gli Usa hanno bisogno di Ue e Italia". Al via il bilaterale con Meloni

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