Gli Stati Uniti hanno dichiarato di essere pronti a riprendere le operazioni militari contro l’Iran se ritenuto necessario. Il governo americano ha ribadito che Teheran non otterrà mai un’arma atomica. La comunicazione è arrivata in un momento di tensione crescente tra i due paesi, senza specificare eventuali azioni imminenti. La posizione degli Stati Uniti si inserisce in un contesto di preoccupazione internazionale rispetto alle attività nucleari iraniane.

Gli Stati Uniti sono pronti a riprendere la guerra all’Iran «se necessario». Il monito del capo del Pentagono, Pete Hegseth, arriva in giorni segnati dagli scontri più intensi dal fragile cessate il fuoco dichiarato l’8 aprile, mentre appare ancora lontano dalla chiusura di un’intesa che il presidente americano, Donald Trump, aveva dato quasi per fatta. Giovedì scorso fonti di Washington avevano accennato a un accordo quadro che avrebbe esteso di 60 giorni la tregua in corso. «L'Iran deve accettare che non avrà mai un’arma atomica», ha ribadito ieri Trump sulla sua rete sociale Truth, tornando a chiedere la distruzione delle scorte di uranio arricchito della Repubblica Islamica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Gli Usa avvertono l'Iran: "Pronti a riprendere la guerra se necessario. Teheran non avrà mai un'arma atomica"

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Israele pronto a riprendere la guerra se i negoziati con lIran falliscono

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