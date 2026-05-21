Usa-Iran Trump | Teheran non avrà mai l’arma nucleare o faremo qualcosa di drastico Khamenei lo gela | Non finirà mai all’estero – La diretta

A circa tre mesi dall'inizio dell'escalation nel Golfo, le tensioni tra Stati Uniti e Iran rimangono alte, con dichiarazioni contrastanti da entrambe le parti. Il presidente americano ha affermato che Teheran non otterrà mai l'arma nucleare e ha minacciato azioni drastiche in caso contrario. Dall'altra parte, il leader iraniano ha risposto che il suo paese non finirà mai all’estero, segnando un possibile ostacolo alle trattative di dialogo. In questo scenario, si susseguono parole che mantengono aperti o chiudono i canali diplomatici.

A quasi tre mesi dallo scoppio della guerra del Golfo, continuano ad alternarsi le minacce di ripresa di azione militare da parte degli Usa e gli spiragli di apertura tra Washington e Teheran in vista di un accordo. Il Pakistan preme forte sul tasto delle trattative, mentre Israele sta alla finestra e non nasconde di sostenere una ripresa delle operazioni militari se l’Iran non si piegherà alle richieste su trasferimento dell’uranio arricchito, eliminazione dell’arsenale balistico e stop alle milizie armate nella regione. «No, no. Noi avremo l’uranio altamente arricchito. Non ne abbiamo bisogno, non lo vogliamo e probabilmente lo distruggeremo. 🔗 Leggi su Open.online

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Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

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