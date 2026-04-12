Trump | Iran non rinuncia a nucleare ma non avrà mai arma atomica

Il presidente ha dichiarato che l'Iran non intende rinunciare alle proprie ambizioni nucleari, ma ha assicurato che l'Iran non possiederà mai un'arma atomica. La sua affermazione arriva in un momento di tensioni tra le parti coinvolte nel dossier nucleare, con l’accento sulla posizione dell’Iran riguardo al suo programma. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di discussioni internazionali sulla questione.

(Adnkronos) – "L'Iran non è disposto a rinunciare alle sue ambizioni nucleari ma non avrà mai un'arma atomica". Donald Trump archivia i negoziati tra Stati Uniti e Iran. I colloqui andati in scena a Islamabad, per trasformare la tregua in un accordo di pace, non hanno prodotto la fumata bianca. Teheran, dice il presidente degli.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Trump:"Iran non avrà mai arma nucleare" Leggi anche: Trump: “Iran non avrà mai arma nucleare, non lo permetto” Trump: L'attacco all'Iran per fermare la minaccia nucleare contro di noi