In una scuola di Marghera, circa un terzo degli studenti sono musulmani. In un giorno qualsiasi, centinaia di pasti preparati per la mensa sono stati gettati via perché le famiglie degli studenti non hanno comunicato la partecipazione a una festa religiosa. La mancata comunicazione ha portato alla cancellazione del servizio di ristorazione per quei pasti. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulle modalità di gestione o sui motivi specifici.

Scene da un’integrazione difficile, se non impossibile. Mercoledì, centinaia di pasti sono stati buttati via nelle scuole di Marghera perché era una festività islamica e le famiglie si sono dimenticate di avvertire che i loro figli sarebbero rimasti a casa. Qui, più o meno un alunno su tre è arabo o bengalese e pochi anni fa la comunità islamica aveva chiesto la somministrazione a scuola di carne halal, ottenendo in cambio un’ampia disponibilità ad assicurare tutti i pasti vegetariani necessari. Non solo, ma a Mestre è attivo un servizio di recupero del cibo scolastico che avanza ogni giorno, gestito dal sindacato cattolico delle Acli, che ha fatto una vasta opera di sensibilizzazione nella lotta contro gli sprechi alimentari. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Gli studenti islamici disertano la scuola. Buttati via in mensa centinaia di pasti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pasti a scuola. La mensa certificata “bio”Le mense scolastiche di Arese, che servono bambini dall’asilo nido alle medie, offrono pasti certificati come biologici.

Mensa scolastica, la denuncia di Conti (Lega): "Frutta ammuffita tra i pasti degli studenti"Una consigliera comunale di Faenza ha segnalato problemi relativi alla mensa scolastica nella scuola primaria di Reda.