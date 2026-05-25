I piatti serviti nelle mense scolastiche di Arese, dall’asilo nido alle medie, sono Bio. Lo annuncia il Comune al termine di un iter avviato lo scorso anno. La certificazione di Mensa Bio non è solo un titolo formale, ma il risultato di una scelta politica e gestionale, per ottenere questo riconoscimento, il servizio di ristorazione scolastica ha dovuto soddisfare criteri rigorosi, tra cui l’utilizzo di un’alta percentuale di prodotti biologici provenienti da una filiera controllata. Biologici, ma non solo. L’inserimento nell’elenco nazionale delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di Bio consente al Comune di accedere a fondi ministeriali destinati a ridurre i costi a carico delle famiglie e a promuovere iniziative di educazione alimentare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pasti a scuola. La mensa certificata “bio”

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