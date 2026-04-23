Mensa scolastica la denuncia di Conti Lega | Frutta ammuffita tra i pasti degli studenti

Una consigliera comunale di Faenza ha segnalato problemi relativi alla mensa scolastica nella scuola primaria di Reda. Secondo quanto riferito, tra i pasti distribuiti agli studenti ci sarebbero stati alimenti in condizioni non idonee, tra cui frutta ammuffita. La denuncia è stata presentata senza ulteriori dettagli sulle eventuali risposte dell'amministrazione o sulle azioni intraprese successivamente.

Pasti inadeguati e addirittura frutta ammuffita. Questa la segnalazione che arriva dalla consigliera comunale Roberta Conti della Lega a Faenza in merito alla mensa della scuola primaria di Reda. “Le famiglie spendono circa 80 euro al mese per un servizio che, a quanto viene riferito, non.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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