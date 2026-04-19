In occasione del trentennale dell'album “Romanza”, un concerto gratuito si è svolto nello Zócalo di Città del Messico, con la partecipazione del tenore Andrea Bocelli. La serata ha visto l’artista esibirsi davanti a un pubblico numeroso, interpretando alcune delle canzoni più famose del suo repertorio. L’evento ha avuto luogo nel centro della città, attirando cittadini e visitatori interessati alla performance.

Andrea Bocelli si è esibito con un concerto gratuito, nello Zócalo di Città del Messico, in occasione del 30° anniversario del suo album “Romanza”. Con lui sul palco, per alcune canzoni, c’era la famosa band messicana Los Ángeles Azules. Lo show, inoltre, ha incluso una cover di “Wonderful World”, cantata da Ximena Sariñana e accompagnata al flauto dolce dallo stesso Bocelli. Titanic, giubbotto di salvataggio di una sopravvissuta venduto all'asta per 670.000 sterline New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Andrea Bocelli, concerto gratuito a Città del Messico per il 30° anniversario dell'album "Romanza"

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