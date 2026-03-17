Gli Alpini celebrano la Giornata dell’Unità nazionale della Costituzione dell’Inno e della Bandiera

Il 17 marzo gli Alpini di tutta Italia hanno partecipato all’alzabandiera per celebrare la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. L’evento si è svolto in diverse località, coinvolgendo membri dell’associazione e cittadini, con l’obiettivo di onorare simboli e valori fondamentali del Paese. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e volontari.

L’Associazione Nazionale Alpini celebra il 17 marzo con l’alzabandiera in tutta Italia, ricordando i valori di unità, Costituzione e servizio alla comunità. In tutta Italia, oggi martedì 17 marzo, gli Alpini rendono omaggio alla Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, ricorrenza civile istituita dalla legge 2222012. Ottanta Sezioni e oltre quattromila Gruppi dell’Associazione Nazionale Alpini hanno issato il Tricolore per ricordare la data del 1861, quando a Torino nacque ufficialmente il Regno d’Italia. La celebrazione richiama i valori fondanti della cittadinanza e della memoria civica, principi che l’ANA considera parte integrante della propria identità. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Gli Alpini celebrano la Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera Articoli correlati Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera: l'evento celebrativo presso la Caserma “D’Avossa” di SalernoAnche Salerno celebra la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera: il prossimo 17 marzo si terrà un evento... Giornata dell’Unità nazionale 2026: per il 17 marzo il Ministero invita le scuole a promuovere attività su Costituzione e cittadinanza. NotaIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso una nota indirizzata alle istituzioni scolastiche in vista del 17 marzo 2026, data in cui si... Contenuti utili per approfondire Gli Alpini Gli alpini celebrano la Giornata del 17 marzoOggi, martedì 17 marzo, ottanta Sezioni e quattromila e quattrocento Gruppi dell’Associazione Nazionale Alpini onorano, issando il Tricolore, la «Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, del ... ladigetto.it Gli alpini protagonisti fino all’ultimo giorno delle Paralimpiadi. Il ministro Crosetto ringrazia i volontari ANA(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 marzo 2026. Con la cerimonia di chiusura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 si è concluso uno straordinario capitolo di sport e partecipazione collett ... mi-lorenteggio.com