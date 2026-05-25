All'aeroporto di Bilbao, si sono verificati scontri tra agenti della polizia autonoma e manifestanti pro-Palestinesi. Dopo gli scontri, le autorità hanno annunciato un’indagine interna sulla condotta della polizia durante gli incidenti. La Polizia ha arrestato alcuni manifestanti, mentre le forze dell’ordine sono state coinvolte in azioni di contenimento. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla gestione dell’ordine pubblico in quella zona.

L’assessore alla Sicurezza dei Paesi Baschi, Bingen Zupiria, ha annunciato un’indagine interna della polizia dopo gli scontri avvenuti all’aeroporto di Bilbao tra agenti della Ertzaintza e manifestanti pro-Palestinesi. L’episodio si è verificato durante l’arrivo dei sei membri della Flotilla sbarcati da un volo turco, scatenando tensioni che hanno portato a quattro arresti e al ferimento di due agenti. Le immagini catturate nel terminal dell’aeroporto basco hanno rapidamente attirato l’attenzione internazionale, mostrando la gestione dell’ordine pubblico durante il ricongiungimento degli attivisti con i sostenitori locali. La tensione è precipitata quando i sei esponenti della Flotilla, giunti dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane, sono stati raggiunti da decine di persone in attesa agli arrivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bilbao, scontri all’aeroporto: indagine sulla polizia dopo gli arresti

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Flotilla, attivisti picchiati dalla polizia

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