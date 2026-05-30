Gli orologi-bracciale da nonna chic sono ufficialmente l’accessorio dell’estate 2026

Gli orologi-bracciale da nonna sono diventati l'accessorio più ricercato dell’estate 2026. La tendenza si concentra sui modelli vintage, che stanno attirando l’attenzione degli appassionati di moda online. Questa preferenza per gli orologi di ispirazione retrò si traduce in un aumento delle vendite di pezzi di seconda mano e di ispirazione vintage sui mercati digitali. La richiesta riguarda sia modelli originali che repliche, con una particolare attenzione ai dettagli e ai materiali d’epoca.

C’è qualcosa negli orologi-bracciale vintage che sta facendo impazzire internet fashion in questo momento. Forse è il fatto che sembrano usciti dal portagioie di una zia ricchissima degli anni ’80. Forse è quell’estetica un po’ “old money in vacanza a Portofino ”. O forse semplicemente perché sono uno di quegli accessori che riescono a far sembrare qualsiasi outfit immediatamente più costoso. Una cosa però è certa: gli orologi-bracciale sono tornati. E questa volta non come semplice orologio, ma come vero pezzo statement. Non sono solo orologi, gli orologi-bracciale sono letteralmente gioielli (e chi l’avrebbe mai detto). Tecnicamente gli esperti di orologeria diranno che un orologio non è un gioiello. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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