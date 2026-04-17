Nissan | strategia di lungo periodo tra AI elettrificazione e gamma più snella

Nissan ha annunciato una nuova strategia industriale di lungo termine chiamata “Mobility Intelligence for Everyday Life”. Il piano prevede l’integrazione di tecnologie di intelligenza artificiale, l’ampliamento dell’offerta di veicoli elettrici e la riduzione della gamma di prodotti. L’obiettivo è migliorare la competitività e rafforzare la presenza nel mercato globale. La casa automobilistica ha presentato queste scelte come parte di un percorso di sviluppo a lungo termine.

(Adnkronos) – Nissan definisce la propria strategia industriale di lungo periodo con la visione “ Mobility Intelligence for Everyday Life”, un piano che punta a integrare intelligenza artificiale, elettrificazione e semplificazione dell’offerta per rafforzare competitività e posizionamento globale. Al centro della strategia lo sviluppo anche di veicoli “AI-defined”, con l’obiettivo di estendere le tecnologie proprietarie. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Consoli: "Ora strategia a lungo periodo"La vertenza Giano è tornata al centro del dibattito dopo l’incontro di lunedì al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per definire il percorso... Alloggi a canone calmierato, parte il bando regionale. Cisl: "Ma si pensi a strategia di lungo periodo"A poter candidarsi per gli alloggi di edilizia residenziale sociale, coloro che superano le soglie per l'edilizia popolare ma non riescono a... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La prima Juke tutta elettrica: ecco la nuova Nissan che sembra una concept car; Video - La Nissan Juke diventa tutta elettrica; Nissan cambia passo con il piano Vision. Gamma più snella, scelta motorizzazioni per ciascun modello e IA sempre più diffusa; Nissan Juke diventa elettrico. Svelata la nuova generazione del crossover giapponese – FOTO. Nissan svela le nuove Juke EV e X-Trail e cambia passo con il piano 'Vision'Gamma più snella, maggior scelta di motorizzazioni per ciascun modello, intelligenza artificiale sempre più diffusa, diversificazione sui mercati. (ANSA) ... ansa.it Nissan presenta il nuovo JUKE 100% elettricoNissan svela il nuovo JUKE 100% elettrico in occasione dell’evento Vision, svolto presso il quartier generale in Giappone, segnando un ... motorinolimits.com Nissan Z: l’abbiamo guidata (sperando che arrivi in Europa) La breve prova eseguita in Giappone ha confermato che si tratta di una sportiva vecchio stile destinata a un pubblico di appassionati dal palato fine. #nissanz facebook