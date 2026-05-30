L’Italia ha mancato agli impegni presi sulla difesa, causando una perdita di credibilità sia tra gli altri 26 paesi dell’Unione europea sia all’interno della NATO. La situazione ha portato a una percezione di affidabilità ridotta nei confronti del paese, che si riflette nel rapporto con gli alleati. Nessun dettaglio su quali impegni siano stati traditi o sulle conseguenze immediate di questa situazione.

Basterebbe soltanto non stupirsi poi del fatto che l’Italia è considerata un alleato poco affidabile sia dagli altri 26 Stati membri dell’Unione europea sia all’interno della Nato. E invece no, i governi italiani finiscono per battere i piedi per terra come i bambini capricciosi, manco i pugni sul tavolo ché quelli richiedono un minimo di fegato. Quello presieduto da Giorgia Meloni non fa certo eccezione. Sarà che siamo entrati nella fase accelerata della campagna elettorale permanente che contraddistingue ormai da decenni il nostro Paese. E sarà che i partiti spendono molto tempo – troppo? – a compulsare i sondaggi: per esempio l’ultimo Rapporto Italia 2026 dell’Eurispes, che racconta che la maggioranza relativa degli italiani (il 44,2 per cento) considera le risorse destinate alla difesa un costo più che un investimento. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gli impegni traditi sulla difesa, e la credibilità perduta dell’Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Droni turchi sulla portaerei Cavour: l’Italia sceglie Ankara e piange sulla Piaggio Aerospace perdutaNelle ultime settimane si è parlato della possibilità di imbarcare droni turchi sulla portaerei italiana Cavour, una decisione che coinvolge anche...

Iran, Salvini convoca compagnie petrolifere: “Mi aspetto impegni”. E sulla guerra: “Italia non coinvolta”Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato rappresentanti di alcune compagnie petrolifere in Iran, chiedendo impegni concreti.

Si parla di: Promesse a debito | Gli impegni traditi sulla difesa, e la credibilità perduta dell’Italia.

Mimit, gruppo Beko conferma gli impegni del piano industriale in ItaliaIncontro di aggiornamento a Palazzo Piacentini sulla vertenza Beko Europe in Italia tra i vertici dell'azienda, le strutture del Mimit, i rappresentanti di Invitalia, le Regioni, gli enti locali e le ... ansa.it

Piergallini (Pd), 'impegni traditi sulla fine dei cantieri in A14'Una bocciatura che dimostra l'incapacità della maggioranza di anteporre il bene del territorio alle logiche di schieramento. Purtroppo, ancora una volta, il centrodestra ha preferito chiudersi sulle ... ansa.it