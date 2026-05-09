Droni turchi sulla portaerei Cavour | l’Italia sceglie Ankara e piange sulla Piaggio Aerospace perduta

Nelle ultime settimane si è parlato della possibilità di imbarcare droni turchi sulla portaerei italiana Cavour, una decisione che coinvolge anche aspetti industriali e militari. La proposta riguarda i droni Bayraktar TB3, un modello sviluppato in Turchia e considerato potenzialmente utile per operazioni navali italiane. Questa scelta ha suscitato discussioni sulla collaborazione tra Italia e Turchia nel settore della difesa e sulle conseguenze per l’industria nazionale.

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