Droni turchi sulla portaerei Cavour | l’Italia sceglie Ankara e piange sulla Piaggio Aerospace perduta
Nelle ultime settimane si è parlato della possibilità di imbarcare droni turchi sulla portaerei italiana Cavour, una decisione che coinvolge anche aspetti industriali e militari. La proposta riguarda i droni Bayraktar TB3, un modello sviluppato in Turchia e considerato potenzialmente utile per operazioni navali italiane. Questa scelta ha suscitato discussioni sulla collaborazione tra Italia e Turchia nel settore della difesa e sulle conseguenze per l’industria nazionale.
Una svolta militare che parla anche di industria. L’ipotesi di imbarcare i droni turchi Bayraktar TB3 sulla portaerei Cavour non è una semplice innovazione tecnica per la Marina italiana. È un segnale più profondo, che riguarda la postura militare del Paese, il ruolo della Turchia nella sicurezza europea e, soprattutto, la fragilità della politica industriale italiana nel settore dei velivoli senza pilota. Il TB3 non è un drone qualsiasi. È un sistema progettato per operare da navi con ponte corto, dotato di ali ripiegabili, carrello rinforzato e capacità di svolgere missioni di sorveglianza, ricognizione, individuazione dei bersagli e attacco.🔗 Leggi su It.insideover.com
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