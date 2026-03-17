Iran Salvini convoca compagnie petrolifere | Mi aspetto impegni E sulla guerra | Italia non coinvolta

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha convocato rappresentanti di alcune compagnie petrolifere in Iran, chiedendo impegni concreti. Durante l’incontro, ha ribadito che l’Italia non è coinvolta nel conflitto in corso. Salvini ha espresso la volontà di discutere questioni relative al settore energetico, senza entrare nel merito delle cause del conflitto o delle sue ripercussioni geopolitiche.

(Adnkronos) – Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini annuncia un incontro urgente con le principali compagnie petrolifere per fermare il caro carburanti e gli extra profitti dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran, mentre sul fronte internazionale ribadisce la linea prudente del governo italiano: “Non è la nostra guerra”. “Ho convocato domani, insieme. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Prezzi dei carburanti, Salvini convoca le compagnie petrolifereLa decisione dopo un confronto con i tecnici sulla «speculazione in atto a danno di cittadini e trasportatori derivante da aumenti ingiustificati del... Guerra in Iran, aumentato di 130 miliardi il valore delle compagnie petrolifere. Eni +13%Dall'inizio della guerra in Iran, le azioni delle grandi compagnie petrolifere hanno raggiunto livelli record, innescando impennate storiche dei... Approfondimenti e contenuti su Iran Salvini convoca compagnie... Temi più discussi: Caro carburanti, verde sopra 1,8 euro al litro: Salvini convoca le compagnie petrolifere; Caro carburante: il Ministro Salvini convoca le compagnie petrolifere; Salvini convoca compagnie petrolifere per l’impennata dei prezzi; Caso carburanti, si va ai 2,5 euro al litro per il gasolio: Salvini convoca le compagnie petrolifere. Iran, Salvini convoca compagnie petrolifere: Mi aspetto impegni. E sulla guerra: Italia non coinvolta(Adnkronos) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini annuncia un incontro urgente con le principali compagnie petrolifere per fermare il caro carburanti e gli extra profitti d ... msn.com Salvini convoca le compagnie petrolifere, aumenti inaccettabili per verde e dieselIl Ministro Matteo Salvini convoca le compagnie petrolifere, ma ancora il Governo non agisce per contrastare l'aumento del costo del carburante. auto.everyeye.it Daniele Capezzone. . Cosa penso dell’atteggiamento della Nato nei confronti dell’Iran e delle richieste di Trump. Il mio commento al #tg4 #fblifestyle - facebook.com facebook Salvini: "Invio navi in Iran avvicinerebbe la terza guerra mondiale. Petrolio e Biennale, siamo alla russofobia" x.com