Una discussione riguardante un problema di viabilità tra un passeggero e un autista di un’azienda di trasporti pubblici si è conclusa con il coinvolgimento delle forze dell’ordine. Durante il confronto, il passeggero ha colpito l’autista al volto, causandogli un infortunio che ha richiesto il ricovero in ospedale. L’episodio si è verificato in un comune della provincia di Pavia.

Marcignago (Pavia), 30 aprile 2026 – Una discussione per una questione legata alla viabilità è sfociata in un’azione violenta. Protagonisti sono due uomini, un autista di autobus e una persona che si stava spostando in monopattino. Poco prima delle 18,30 di ieri in via Umberto I, la strada principale di Marcignago, il guidatore del mezzo pubblico ha avuto un diverbio con un uomo che si trovava in monopattino. Un autobus di Autoguidovie La discussione legata a un monopattino . Non si conoscono i motivi della discussione, è probabile che il monopattino in qualche modo non consentisse all’autobus di accostare al marciapiedi per far scendere e salire i passeggeri oppure non permettesse il transito dell’autobus in una strada non molto larga.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Litiga con un autista di Autoguidovie, gli tira un pugno in faccia e lo manda in ospedale

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