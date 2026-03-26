Un giovane di 19 anni è stato arrestato dopo aver colpito con un pugno in faccia un medico durante un episodio avvenuto in una struttura sanitaria. La polizia ha fermato il ragazzo, che non aveva precedenti penali, poco dopo l’aggressione. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi e il giovane si trovava all’interno della struttura al momento dell’accaduto.

Il giovane ha provato poi a giustificarsi per quanto compiuto con gli agenti della polizia intervenuti sul posto, farfugliando parole poco comprensibili a causa del suo stato di ubriachezza La polizia ha arrestato un giovane incensurato catanese di 19 anni che, nei giorni scorsi, si è reso protagonista di un episodio di violenza all’interno di una struttura sanitaria. Il 19enne si è recato, nelle prime ore della mattinata, al pronto soccorso dell’ospedale San Marco visibilmente ubriaco. Dopo aver ricevuto le cure mediche è stato dimesso, ma non avrebbe gradito la decisione del medico. Infatti, il 19enne è andato su tutte le furie, alzando la voce e poi scagliandosi contro il medico, che è stato colpito con un pugno al volto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Contrario alla decisione del medico di dimetterlo lo colpisce con un pugno in faccia: arrestato 19enne

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