Un uomo di 42 anni è stato aggredito nella notte a Lucca, nella zona di Ponte Tetto, dopo aver chiesto a due persone di rallentare con il motorino. L’aggressione ha causato ferite gravi. La polizia sta indagando sui fatti e ha avviato le verifiche per identificare i responsabili. La vittima è stata soccorsa sul posto e trasportata in ospedale.

Lucca, 30 maggio 2026 – Grave episodio di violenza avvenuto a Lucca nella notte, in zona Ponte Tetto. Un uomo di 42 anni è stato aggredito da tre minorenni a cui aveva chiesto di rallentare con il motorino. Il fatto. Il 42enne avrebbe rimproverato i tre che in quel momento stavano scorrazzando. La reazione è stata immediata: l’uomo è stato aggredito e malmenato e una volta al pronto soccorso gli sono state diagnosticate lesioni guaribili in 40 giorni. Da una approfondita e immediata attività investigativa sulle telecamere della zona, la squadra Mobile ha individuato tre ragazzi di 16 anni italiani di Lucca. Uno dei quali sembra essere l’autore materiale dell’aggressione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli chiede di rallentare col motorino, loro lo aggrediscono: grave un uomo di 42 anni

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