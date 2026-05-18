Chiede al vicino di abbassare il volume della musica lui lo accoltella con le forbici | grave un uomo di 68 anni

Un uomo di 68 anni ha chiesto a un vicino di abbassare il volume della musica, ma la richiesta ha portato a una lite violenta. Il vicino ha reagito sferrandogli un colpo con le forbici, causando ferite considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che stanno accertando l’accaduto. La dinamica dell’incidente e le condizioni dell’uomo ferito sono al momento al centro delle indagini in corso.

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