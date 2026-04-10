Incidente in motorino grave un ragazzo di 16 anni

Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente che si è verificato oggi in via di San Martino alla Palma, a sud di Scandicci. L’incidente è avvenuto durante un episodio autonomo con il motorino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per verificare le cause dell’incidente. La dinamica e le eventuali responsabilità sono ancora in fase di accertamento.

Scandicci (Firenze), 10 aprile 2026 – Incidente autonomo in motorino. È successo oggi, 10 aprile, in via di San Martino alla Palma, a sud di Scandicci. Ferito gravemente un ragazzo di 16 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava andando verso Scandicci quando avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra. Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono arrivati il prima possibile i soccorritori del 118. Attivato in un primo momento anche l’elisoccorso Pegaso, che però non è intervenuto. Il ragazzo è stato portato in codice rosso all’ospedale Careggi di Firenze. Dovrà probabilmente subire un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incidente in motorino, grave un ragazzo di 16 anni Incidente a Zanica: auto contro moto, grave ragazzo di 17 anniZanica (Bergamo), 20 gennaio 2026 – Grave incidente sulla Sp120 all’altezza di Zanica, in provincia di Bergamo. Incidente tra scuolabus e auto: soccorsi 10 bambini, grave un ragazzo di 20 anniLo schianto frontale lungo la provinciale 22: soccorsi in azione per dieci bambini diretti a scuola. TRAGICO INCIDENTE STRADALE A POZZUOLI: MORTO UN MINORENNE DI MARANO Temi più discussi: Grave incidente a Pasquetta nel Milanese: perde il controllo della moto e si schianta, morto un 29enne; Muore nell’incidente in moto, grave il marito: tragedia in un giorno di festa; Incidente sulla Statale 18, scontro fra auto e moto: grave centauro; Cade dalla moto ad Adrara, resta grave il 17enne di Foresto. Grave incidente: auto contro moto, tre persone coinvolteIn via Serenissima, poco dopo le 7.30, si è verificato uno scontro tra un’auto e una moto. Un impatto violento che ha coinvolto tre persone: due uomini di 20 ... elivebrescia.tv Incidente tra moto e cavallo alla periferia di Terlizzi: 18enne in gravi condizioniIncidente alla periferia di Terlizzi, moto si scontra con cavallo sulla provinciale: 18enne in condizioni critiche dopo il trasferimento in ospedale. notizie.it Oggi al via l'incidente probatorio per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, il 28enne colpito alla testa dal poliziotto il 26 gennaio scorso #ANSA - facebook.com facebook #Palermo, grave incidente sul lavoro per la rottura del braccio di una gru, morti 2 operai. Coinvolta una tettoia sottostante, ferito un terzo lavoratore: #vigilidelfuoco in azione dalle 11:20 per la messa in sicurezza dell'area [ #10aprile 13:00] x.com