Incidente in motorino grave un ragazzo di 16 anni

Da lanazione.it 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 16 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente che si è verificato oggi in via di San Martino alla Palma, a sud di Scandicci. L’incidente è avvenuto durante un episodio autonomo con il motorino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per verificare le cause dell’incidente. La dinamica e le eventuali responsabilità sono ancora in fase di accertamento.

Scandicci (Firenze), 10 aprile 2026 –  Incidente autonomo in motorino. È successo oggi, 10 aprile, in via di San Martino alla Palma, a sud di Scandicci. Ferito gravemente un ragazzo di 16 anni.  Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava andando verso Scandicci quando avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo rovinosamente a terra.  Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono arrivati il prima possibile i soccorritori del 118. Attivato in un primo momento anche l’elisoccorso Pegaso, che però non è intervenuto.  Il ragazzo è stato portato in codice rosso all’ospedale Careggi di Firenze. Dovrà probabilmente subire un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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