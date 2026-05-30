Gli appassionati | Festival per le strade bello girare tra i bolidi

Il Motor Valley Fest torna a invadere le vie di Modena, con auto di grandi marchi e appassionati che affollano il centro storico. La manifestazione, simbolo del settore automotive, continuerà fino a domani, attirando turisti e visitatori. Le strade sono piene di auto e persone che condividono la passione per le vetture, creando un clima vivace e colorato. La manifestazione si svolge in un contesto di grande partecipazione e movimento.

Il Motor Valley Fest torna ad attraversare le vie di Modena: macchine, grandi marchi, appassionati e turisti riempiono il centro storico per la manifestazione simbolo del mondo automotive, che rimarrà in città fino a domani. Il centro storico è un continuo viavai di visitatori, accorsi per toccare con mano l’eccellenza del territorio modenese. Alex Palmieri e Chiara Bussotti sono in centro per la manifestazione: "Non è il primo anno che veniamo al Motor Valley Fest – spiega Alex – sono molto curioso di vedere il robotaxi: sono affascinato da questa novità. Sono un grande appassionato di motori, sia di auto che di moto. Il nuovo modello elettrico di Ferrari? Ha ricevuto qualche critica, ma a me piace molto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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