A Imola si è svolta una gara di endurance durata sei ore, simile a una piccola Le Mans, attirando circa 100.000 appassionati. La competizione ha visto numerosi veicoli sfidarsi in un confronto intenso e prolungato, con gli spettatori che hanno seguito con attenzione ogni momento dell’evento. L’atmosfera è stata caratterizzata da una grande partecipazione e passione per le corse di lunga durata.

Imola, 15 aprile 2026 – Sei ore di sportellate, per una gara di resistenza che è una piccola Le Mans. Ma soprattutto alberghi pieni, ristoranti che si preparano agli straordinari e una città intenzionata a mettere da parte, almeno per un po’, il tormentone Gran premio di Formula 1. L’Autodromo di Imola, provincia di Bologna ma passione per i motori tipica della Romagna, ospita da venerdì a domenica la prima tappa del Campionato mondiale endurance. Pezzo forte del Wec sono le hypercar. Pezzo forte del Wec (come da acronimo inglese) sono le hypercar: prototipi a ruote coperte che fanno battere il cuore degli appassionati. La scorsa stagione, nella categoria meno potente, quella delle Gran turismo, correva qui anche Valentino Rossi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Wec, così Imola accoglie i bolidi endurance: la carica dei 100mila appassionati

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