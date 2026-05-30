Giuntoli è stato annunciato come nuovo dirigente dell’Atalanta, dopo aver lasciato la Juventus. La sua nomina segue una pausa di un anno, durante la quale non ha ricoperto ruoli ufficiali nel calcio. L’accordo è stato reso pubblico dalla società bergamasca. La sua esperienza include un passato alla Juventus, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità prima di interrompere l’attività professionale.

dopo una stagione di stop seguita all’esonero in bianconero. Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo dell’ Atalanta: ora è anche ufficiale. L’ex dirigente della Juventus, dopo l’ esperienza negativa a Torino, torna in pista. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL COMUNICATO – « Atalanta BC è lieta di comunicare l’inserimento all’interno del proprio organigramma societario – in qualità di Direttore Sportivo – di Cristiano Giuntoli, dirigente che si è affermato negli anni ai massimi livelli per capacità, competenze e visione. Nato a Firenze, intraprende la carriera da dirigente sportivo appena 36enne, quindi 18 anni fa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giuntoli all’Atalanta, ora è ufficiale: l’ex dirigente della Juve torna in pista

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