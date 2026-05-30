Giuntoli all’Atalanta ora è ufficiale | l’ex dirigente della Juve torna in pista

Da juventusnews24.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giuntoli è stato annunciato come nuovo dirigente dell’Atalanta, dopo aver lasciato la Juventus. La sua nomina segue una pausa di un anno, durante la quale non ha ricoperto ruoli ufficiali nel calcio. L’accordo è stato reso pubblico dalla società bergamasca. La sua esperienza include un passato alla Juventus, dove ha ricoperto ruoli di responsabilità prima di interrompere l’attività professionale.

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