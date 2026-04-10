Un possibile trasferimento di un ex dirigente juventino nella Roma si è aperto recentemente come una nuova opzione nel mercato estivo. La trattativa sembra dipendere da un passaggio specifico che deve ancora realizzarsi, e questa possibilità sta attirando l’attenzione nel mondo del calcio. La situazione coinvolge non solo i giocatori, ma anche le figure che gestiscono le operazioni e le strategie delle squadre di serie A.

Spinazzola Milan, Moretto svela: «Non è un obiettivo prioritario per i rossoneri, soprattutto per età. La linea guida è quella di.» Olise al Real Madrid? Annuncio del ds Eberl: svelato il futuro del gioiello del Bayern Monaco! Ecco che cosa accadrà in estate Mercato Inter: avanza Muharemovic, accordo trovato con il difensore! Resiste la Juve ma.Il piano dei nerazzurri nell’affare col Sassuolo Bernardo Silva lascia il Manchester City? Guardiola fa dietrofront! Le parole del tecnico spiazza tutti, ecco cosa ha detto sul suo futuro Spinazzola Milan, Moretto svela: «Non è un obiettivo prioritario per i rossoneri, soprattutto per età. La linea guida è quella di. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Giuntoli Roma, nuova pista a sorpresa per l’ex dirigente della Juve: l’affare può andare in porto solo a una condizione

Giuntoli Roma, spunta questa opzione a sorpresa per il futuro dell’ex Juventus: può andare in porto se… Lo scenariodi Luca FiorettiGiuntoli Roma, il dirigente vuole tornare operativo e valuta con grandissima attenzione la suggestiva pista legata al futuro...

Giuntoli pronto a ripartire: due le probabili destinazioni per l’ex dirigente della JuveBernardo Silva, niente rinnovo col City: ecco la svolta che aspettava la Juventus.

Temi più discussi: Non solo Giuntoli: erede di Massara in Serie A; Roma, Giuntoli resta in corsa per il ruolo di direttore sportivo: decisione a fine stagione; Roma, futuro in panchina e in dirigenza: Sogliano e Giuntoli tra i profili per il dopo Massara; Da Roma: Friedkin sta con Gasp. In dubbio c’è Massara. Giuntoli e Sogliano i possibili sostituti.

Dopo la Juve Giuntoli è pronto al ritorno: Roma pista concretaIeri sera era presente anche Cristiano Giuntoli in occasione di Italia-Irlanda del Nord. L’ex dirigente di Juventus e Napoli è pronto a rimettersi in gioco e valuta le possibili ... tuttojuve.com

Giuntoli resta in orbita Roma per il futuro. Gasperini approverebbe: le ultimeLa Roma potrebbe cambiare l'assetto societario al termine della stagione: Giuntoli resta un'opzione in caso di rivoluzione. siamolaroma.it

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La #Roma valuta il futuro dirigenziale: #Massara in bilico, Friedkin con #Gasperini. Giuntoli e #Sogliano tra i candidati alla successione x.com