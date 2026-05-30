Giuly ha dichiarato di aver esultato al rigore sbagliato da Trezeguet nella finale del 2006. La sua testimonianza è arrivata in un’intervista recente, dove ha commentato l’episodio decisivo di quella partita. Non sono stati forniti dettagli su eventuali reazioni o motivazioni, solo la sua reazione al momento dell’errore di Trezeguet. La finale del 2006 si è conclusa con la vittoria della squadra avversaria, senza ulteriori commenti sui fatti.

Giuly ha rilasciato un’intervista, nella quale ha parlato così del rigore sbagliato da David Trezeguet nella finale Mondiali del 2006. Il tempo non ha cancellato l’amarezza. In una recente intervista concessa al podcast Kampo, l’ex nazionale francese Ludovic Giuly è tornato a parlare della sua dolorosa esclusione dalla Coppa del Mondo 2006, decisa dall’allora commissario tecnico dei Bleus, Raymond Domenech. A vent’anni di distanza (quasi), l’ex giocatore di Lione, Barcellona, Monaco e Roma si è aperto su una delusione che lo tormenta ancora oggi, non avendo mai digerito la scelta di essere stato fatto fuori dalla lista dei Mondiali proprio quando si trovava, probabilmente, nella forma migliore di tutta la sua carriera. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Giuly shock: «Ho esultato al rigore sbagliato da Trezeguet nella finale del 2006»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ADANI VS DAVID DOPO IL RIGORE SBAGLIATO: DIFENDE LA JUVENTUS

Notizie e thread social correlati

Rizzoli, il ricordo di Euro 2012: "Balotelli? Ho esultato, ma ho saltato la finale"Durante una puntata del podcast di Macron, Nicola Rizzoli ha condiviso alcuni ricordi di Euro 2012, sottolineando che in quel torneo il percorso...

Rigore sbagliato Locatelli: la Juve fallisce nel finale una chance enorme! Ma che errore dagli undici metri del capitanoNella partita di oggi, la Juventus ha avuto un’importante occasione nel finale grazie a un rigore assegnato dal VAR, che ha coinvolto il capitano.