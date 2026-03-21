Rigore sbagliato Locatelli | la Juve fallisce nel finale una chance enorme! Ma che errore dagli undici metri del capitano

Nella partita di oggi, la Juventus ha avuto un’importante occasione nel finale grazie a un rigore assegnato dal VAR, che ha coinvolto il capitano. Tuttavia, l’attaccante ha sbagliato il tiro dagli undici metri, sprecando così una chance decisiva. La situazione ha suscitato grande attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, evidenziando un episodio chiave nel corso del match.

Rigore sbagliato Locatelli: il capitano fallisce un clamoroso tiro dagli 11 metri dopo l’intervento del VAR. Cosa è successo allo Stadium. La Juventus spreca un’opportunità colossale nei minuti finali della sfida di campionato contro il Sassuolo. All’82’, un colpo di testa di Dusan Vlahovic ha colpito un difensore avversario all’interno dell’area di rigore. L’arbitro, richiamato dai colleghi al monitor, ha effettuato un attento controllo VAR durato un paio di minuti. All’84’, la revisione ha portato alla concessione della massima punizione in favore dei bianconeri, scatenando l’entusiasmo dei tifosi. La possibilità di sbloccare il punteggio di 1-1 e conquistare i 3 punti sembrava vicinissima, ma l’esito ha gelato tutti sul campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rigore sbagliato Locatelli: la Juve fallisce nel finale una chance enorme! Ma che errore dagli undici metri del capitano Articoli correlati Locatelli dal dischetto infallibile, i numeri parlano chiaro: i dati sul capitano della Juventus dagli undici metridi Redazione JuventusNews24Locatelli dal dischetto continua ad essere infallibile. Gol Locatelli, Juve Galatasaray 1-0: il capitano bianconero su rigore dà il via alla rimonta della Vecchia Signoradi Redazione JuventusNews24Gol Locatelli, il capitano bianconero su rigore ha sbloccato il match aprendo le danze e aumentando le speranze di rimonta... Tutti gli aggiornamenti su Rigore sbagliato Argomenti discussi: Sabatini: Se la Juve non andrà in Champions sarà per quel rigore di David…. Juve Sassuolo 1-1 LIVE: Locatelli sbaglia il calcio di rigore!Juve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26 Questa sera allo Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Sassuolo. Una ... juventusnews24.com Sabatini ricomincia contro la Spalletti: Se mancheranno due punti per la Champions, sarà per quel rigore tirato da David contro il Lecce...Nel suo intervento a Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha detto la sua sulla Juventus: Questione punte? A Udine di fatto ha giocato Boga centravanti, perché Spalletti prova a ... tuttojuve.com