Rizzoli il ricordo di Euro 2012 | Balotelli? Ho esultato ma ho saltato la finale

Durante una puntata del podcast di Macron, Nicola Rizzoli ha condiviso alcuni ricordi di Euro 2012, sottolineando che in quel torneo il percorso dell’arbitro è strettamente collegato alla squadra nazionale di appartenenza. Ha ricordato di aver esultato per un gol di un calciatore, anche se non ha partecipato alla finale.