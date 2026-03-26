Rizzoli il ricordo di Euro 2012 | Balotelli? Ho esultato ma ho saltato la finale
Durante una puntata del podcast di Macron, Nicola Rizzoli ha condiviso alcuni ricordi di Euro 2012, sottolineando che in quel torneo il percorso dell’arbitro è strettamente collegato alla squadra nazionale di appartenenza. Ha ricordato di aver esultato per un gol di un calciatore, anche se non ha partecipato alla finale.
Ospite del podcast di Macron "Campus Talks", Nicola Rizzoli ha raccontato la sua esperienza a Euro 2012, spiegando come in queste competizioni il destino degli arbitri sia fortemente legato al percorso della propria nazionale. E così Rizzoli si trovò a esultare per la doppietta di Balotelli in semifinale contro la Germania, consapevole che non gli avrebbe permesso di arbitrare la finale. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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El día que Balotelli humilló a toda Alemania #futbol #shorts
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