Giulio Ciccone ha vinto la maglia azzurra di miglior scalatore al Giro d’Italia 2026. La vittoria di tappa è stata commentata come un risultato importante, anche se ha sottolineato che nessuno può stabilire un valore assoluto. La maglia azzurra viene assegnata al miglior scalatore della corsa e rappresenta un riconoscimento specifico per questa specialità. Ciccone ha condiviso il suo entusiasmo per il traguardo raggiunto durante la competizione.

Giulio Ciccone ha conquistato la maglia azzurra di miglior scalatore al Giro d’Italia 2026: le tante fughe da lontano nell’ultima settimana gli hanno permesso di rimpinguare il bottino di punti e di superare il danese Jonas Vingegaard (vincitore di cinque frazioni con arrivo in salita), tornando a indossare questa casacca a distanza di sette anni dalla prima volta. Giulio Ciccone ha espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai: “ Siamo riusciti a conquistare questa Maglia Azzurra. Peccato sia sfuggita la vittoria di tappa, ma non ho rimpianti. Ho dato tutto. Oggi ero morto, non avevo più energie. Ho provato a dare il massimo. Posso ritenermi soddisfatto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Ciccone festeggia la maglia azzurra: “Ha un gran valore, nessuno regola niente. Ma la vittoria di tappa…”

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