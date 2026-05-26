fedez cambia casa con giulia honegger e il gesto inatteso di chiara ferragni

Fedez e Giulia Honegger stanno trasferendo la loro residenza. La coppia ha annunciato pubblicamente la gravidanza di Honegger. Nel frattempo, Chiara Ferragni ha compiuto un gesto inatteso, senza ulteriori dettagli disponibili. La notizia del trasloco e dell’attesa del bambino sono state rese note recentemente. Non ci sono altre informazioni sui motivi del cambio di casa o sulle reazioni delle persone coinvolte.

Dopo aver ufficialmente annunciato la gravidanza della compagna, Giulia Honegger, starebbe per aprirsi un nuovo capitolo nella vita di Fedez. Il rapper sembrerebbe pronto a lasciare l’appartamento milanese vicino a Piazza Castello, la casa in cui si era trasferito dopo la separazione da Chiara Ferragni. A suggerirlo è stato lo stesso artista che, il 25 maggio, ha condiviso sui social alcuni scatti di un ambiente pieno di scatoloni e lavori in corso, lasciando intuire un imminente trasloco. Fonte: instagram @fedez Nelle immagini pubblicate su Instagram si vede un grande salone luminoso con parquet chiaro, ancora in fase di sistemazione. Tra scatole, sacchetti di arredamento e mobili da montare, non mancano però alcuni dettagli ormai iconici dello stile di Fedez, come la storica insegna vintage di Burghy e un flipper colorato. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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Fedez e Giulia Honegger cicogna in volo! La reazione di Chiara Ferragni

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